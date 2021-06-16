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среда, 16 июня 2021 19:53

Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов

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Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов
В Женеве завершилась встреча Байдена и Путина. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов.

Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции после завершения встречи в Женеве.

"Что касается возвращения послов - в Москву американского посла и в Вашингтон российского - мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей службы. Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин.

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Также Путин заявил о том, что МИД РФ и Госдеп начнут консультации "по всему комплексу взаимодействия" на дипломатическом треке.

Соединенные Штаты Америки ввели в отношении России новый крупный пакет санкций, который предусматривает, среди прочего, высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы. Россия в ответ объявила о контрмеры. Посол США в России Джон Салливан вылетел в Вашингтон для консультаций.

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Дата
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