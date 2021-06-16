Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов.
Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции после завершения встречи в Женеве.
"Что касается возвращения послов - в Москву американского посла и в Вашингтон российского - мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей службы. Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин.
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Также Путин заявил о том, что МИД РФ и Госдеп начнут консультации "по всему комплексу взаимодействия" на дипломатическом треке.
Соединенные Штаты Америки ввели в отношении России новый крупный пакет санкций, который предусматривает, среди прочего, высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы. Россия в ответ объявила о контрмеры. Посол США в России Джон Салливан вылетел в Вашингтон для консультаций.
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