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понедельник, 08 февраля 2021 10:19

Байден хочет вернуть США в Совет ООН по правам человека

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Байден хочет вернуть США в Совет ООН по правам человека
Байден хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планирует вернуться в Совет ООН по правам человека.

Такое решение озвучат сегодня, 8 февраля, сообщили AP со ссылкой на чиновников в администрации Байдена.

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Действующий президент отменит уход предшественника Дональда Трампа от организаций, соглашений и договоренностей.

Вашингтон планирует вернуться в Женеву в качестве наблюдателя. Позже Байден хочет стать полноправным членом Совета ООН.

Президент США Джо Байден не намерен отменять санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп, пока Тегеран продолжает заниматься обогащением урана.

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Дата
08
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