Байден хочет сделать эксперта по вопросам РФ помощницей главы Пентагона

 
Ексклюзивы
1/5
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 117
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 459
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 504
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 999
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 855
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1494
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2493
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3546
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
5
6
3
11
Начался фестиваль, на котором едят собак
Начался фестиваль, на котором едят собак
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
Королева Елизавета посетила скачки Royal Ascot
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В России столкнулись и загорелись автобусы, которые везли детей с отдыха
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
В проливе нашли свидетельства кораблекрушений
Видео
Все видео
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф оказался под угрозой исчезновения
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Мужчина надул мыльный пузырь в десятки метров
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
Прочность авианосца проверили 18-тонной бомбой
В аварии сгорело два танка
В аварии сгорело два танка
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
В центре Москвы раздаются мощные взрывы
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1170
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 234
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 855
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 765
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 936
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 189
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
среда, 23 июня 2021 09:11

Байден хочет сделать эксперта по вопросам РФ помощницей главы Пентагона

  Комментировать
Байден хочет сделать эксперта по вопросам РФ помощницей главы Пентагона
Сейчас Валландер является главой Российско-Американского фонда. Фото: pixabay.com

Специалист по России, Украине и Евразии в Совете нацбезопасности США Селеста Валландер может стать помощницей министра обороны по вопросам международной безопасности.

Ее кандидатуру на этот пост предложил президент США Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома. Назначение Валландер требует утверждения Сенатом.

"Это важная должность, и одна из последних оставшихся во внешней политике. Человек на этом посту обеспечивает доведение политических императивов Пентагона до иностранных правительств. Кроме того, помощник помогает одобрять продажу оружия и управлять отношениями с иностранными военными", - говорится в сообщении.

Валландер является главой российско-американского фонда. Она занимала должности специального помощника президента и старшего директора по России, Центральной Азии в Совете нацбезопасности в 2013-2017 годах. С 2009-го по июль 2012-го занимала должность заместителя помощника министра обороны по РФ, Украине и Евразии. Также была профессором американского университета, преподавала в Джорджтаунском университете и является автором более 80 публикаций по вопросам европейской и евразийской безопасности, посвященных внешней и оборонной стратегии РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол США возвращается в РФ: назвали дату

В Конгрессе США призвали поддержать Украину на пути к членству в НАТО и усилить экономическое давление против России. Это решение поддержала Валландер.

Байден в Брюсселе, отвечая на вопрос о перспективе присоединения Украины к НАТО, назвал условие для ее членства. По его словам, Украина может вступить в НАТО, если выполнит ряд требований и преодолеет коррупцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден хочет сделать эксперта по вопросам РФ помощницей главы Пентагона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

Судьбу 66-миллионной Великобритании решили 1,3 млн голосов

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 7101
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 6291
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 5877
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 5292
Пробовали &quot;собачий кайф&quot; - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
 Просмотров: 4194
Мир
Россия истерит по поводу учений НАТО
Россия истерит по поводу учений НАТО Просмотров: 495
Судьбу 66-миллионной Великобритании решили 1,3 млн голосов
Судьбу 66-миллионной Великобритании решили 1,3 млн голосов
 Просмотров: 288
В ООН заявили о высоком риске использования ядерного оружия
В ООН заявили о высоком риске использования ядерного оружия Просмотров: 261
Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ
Убийцы журналиста Хашогги получили боевую подготовку в США - СМИ Просмотров: 306
Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле
Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле Просмотров: 576
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
4
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
Голосов: 691
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть