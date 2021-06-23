Байден хочет сделать эксперта по вопросам РФ помощницей главы Пентагона

Сейчас Валландер является главой Российско-Американского фонда. Фото: pixabay.com

Специалист по России, Украине и Евразии в Совете нацбезопасности США Селеста Валландер может стать помощницей министра обороны по вопросам международной безопасности.

Ее кандидатуру на этот пост предложил президент США Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома. Назначение Валландер требует утверждения Сенатом.

"Это важная должность, и одна из последних оставшихся во внешней политике. Человек на этом посту обеспечивает доведение политических императивов Пентагона до иностранных правительств. Кроме того, помощник помогает одобрять продажу оружия и управлять отношениями с иностранными военными", - говорится в сообщении.

Валландер является главой российско-американского фонда. Она занимала должности специального помощника президента и старшего директора по России, Центральной Азии в Совете нацбезопасности в 2013-2017 годах. С 2009-го по июль 2012-го занимала должность заместителя помощника министра обороны по РФ, Украине и Евразии. Также была профессором американского университета, преподавала в Джорджтаунском университете и является автором более 80 публикаций по вопросам европейской и евразийской безопасности, посвященных внешней и оборонной стратегии РФ.

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В Конгрессе США призвали поддержать Украину на пути к членству в НАТО и усилить экономическое давление против России. Это решение поддержала Валландер. Байден в Брюсселе, отвечая на вопрос о перспективе присоединения Украины к НАТО, назвал условие для ее членства. По его словам, Украина может вступить в НАТО, если выполнит ряд требований и преодолеет коррупцию.