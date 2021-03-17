Байден готовит новые антироссийские санкции

Санкции против России США объявят на следующей неделе. Фото: Reuters

На следующей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о введении новых санкций в отношении нескольких иностранных государств. Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Санкции коснутся России, Китая и Ирана, сообщает CNN.

Во вторник американская разведка обнародовала отчет, в котором обвинила российское правительство в масштабной дезинформационной кампании для влияния на американские выборы 2020 года, которая "презирает" Байдена и "поддерживает" экспрезидента Дональда Трампа.

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Кроме того, Москва якобы пыталась подорвать "доверие общественности к избирательному процессу и усилить социально-политический раскол в США".

Соединенные Штаты еще на год продлили санкции против России из-за агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма. Об этом уже официально сообщили в Белом доме. Сохранятся полностью все ограничительные меры, утвержденные в предыдущие годы.