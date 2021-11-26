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Бахрейн увеличит свою площадь на 60% за счет штучных островов

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Бахрейн увеличит свою площадь на 60% за счет штучных островов
Город Манама в Бахрейне / Getty Images

Власти королевства Бахрейн - небольшого государства в Персидском заливе, объявили о планах реализации инвестиций на $30 млрд.

Эти инвестиции включают, среди прочего, создание пяти новых городов и увеличение площади страны на 60%. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Площадь Бахрейна 820 км кв. Плотность населения - более 2000 человек на км кв. Это шестая страна мира за плотностью населения.

Среди 22 крупных проектов в инвестиционном пакете, создание искусственных островов в дополнение к строительству пяти городов. Королевство также планирует инвестировать в туризм, промышленность, образование, здравоохранение, жилье и инфраструктуру.

Власти Бахрейна намерены разрешить иностранцам и компаниям участвовать в запланированных инвестициях. Правительство хочет привлечь $3 млрд прямых иностранных инвестиций в течение следующих двух лет.

"Это первый раз, когда Бахрейн предлагает новые острова для инвестиций. Общая площадь пяти новых островов в Бахрейне составит 387 км кв. На острове Аль-Джарм появится новый аэропорт, а остров Аль-Азм станет зоной промышленных инвестиций", - говорит источник в правительстве.

Бахрейн также намерен создать спортивный городок с крупнейшим в стране футбольным стадионом и другой спортивной инфраструктурой, а также туристический город площадью 5,7 млн м кв.

Израиль и Бахрейн в октябре прошлого года подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни назвал это "историческим шагом".

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