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вторник, 29 октября 2019 07:59

Бахрейн, Байден и Украина: советник Трампа случайно разболтал тайны

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Бахрейн, Байден и Украина: советник Трампа случайно разболтал тайны
Адвокат Трампа Джулиани случайно позвонил журналисту, обсуждая на второй линии операции в Бахрейне, Байденов и Украину. Фото - inosmi.ru

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани случайно позвонил журналисту NBC News. И последний услышал то, чего не было слышно.

Накануне вечером Джулиани и журналист говорили по телефону о иранской оппозиции. А на следующее утро репортер обнаружил у себя на голосовой почте трехминутную запись телефонного звонка, пишет NBC News,

В этот промежуток времени адвокат Трампа обсуждал зарубежные операции в Бахрейне и сетовал на потребность в деньгах. Также Джулиани обсуждал конкурента своего босса на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.

Джулиани обвинял Байдена в том, что тот заставил прекратить расследование деятельности украинской газовой компании, в которой работал его сын Хантер. Также адвокат Трампа заявлял, что Хантер Байден получил должность из-за того, что его отец стал вице-президентом США, иначе его бы не взяли на работу из-за проблем с наркотиками.

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"Все его сын заработал от 5 до 8 миллионов. Было отмыто 3 миллиона незаконных транзакций", - сказал Джулиани.

Запись завершилась словам адвоката Трампа о необходимости заставить Украину расследовать дело компании, в которой работал Байден.

"Они [Украина] не хотят проводить расследование, потому что он [Байден] защищен, поэтому мы должны заставить их сделать это", - сказал Джулиани.

Конкурент в следующих выборах президента США Дональда Трампа Джо Байден прокомментировал бизнес сына в Украине. Заверил, что сын Хантер ничего плохого не сделал. Сын Байдена участвует в украинской газовой компании Burisma.

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29
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