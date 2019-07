"Аж почки из сердца выскочили" - Трамп насмешил знанием анатомии

В сети смеются президент США Дональд Трампа, который путает внутренние органы человека.

Он подписал документ, который имеет целью помочь людям с заболеваниями почек получить доступ к ранней диагностике, диализа на дому, пишет The Huffington Post.

"Почки занимают особое место в сердце. Это невероятно", - заявил президент во время выступления.

Видео этого мгновенно разлетелось по интернету, вызвав вспышку черного юмора: "Как бывший хирург могу сказать, что единственный раз, когда я видел почку, которая занимала" особое место в сердце ", это было у человека, который упал с 6-го этажа", "Я так хохотала, что у меня почки из сердца выскочили".

TRUMP: "You've worked so hard on the kidney. Very special -- the kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing." pic.twitter.com/JLM3uCsO5u