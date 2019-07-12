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пятница, 12 июля 2019 12:18

"Аж почки из сердца выскочили" - Трамп насмешил знанием анатомии

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&quot;Аж почки из сердца выскочили&quot; - Трамп насмешил знанием анатомии
Дональд Трамп перепутал внутренние органы человека. Фото: Mind.ua

В сети смеются президент США Дональд Трампа, который путает внутренние органы человека.

Он подписал документ, который имеет целью помочь людям с заболеваниями почек получить доступ к ранней диагностике, диализа на дому, пишет The Huffington Post.

"Почки занимают особое место в сердце. Это невероятно", - заявил президент во время выступления.

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Видео этого мгновенно разлетелось по интернету, вызвав вспышку черного юмора: "Как бывший хирург могу сказать, что единственный раз, когда я видел почку, которая занимала" особое место в сердце ", это было у человека, который упал с 6-го этажа", "Я так хохотала, что у меня почки из сердца выскочили".

Пользователи соцсетей обратили внимание на интересный момент с саммита G-20 в Гамбурге. На видео президент России Владимир Путин активно о чем-то говорит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. В один момент канцлер демонстративно закатила глаза.

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