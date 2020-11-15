Азербайджанцы достроили свой газопровод в Европу

Азербайджан готов к коммерческим поставкам. Фото: epravda.com.ua

13 октября завершили азербайджанский трубопровод TAP AG.

Он готов к коммерческим поставкам в Европу, сообщает "Интерфакс".

"Эти проекты впервые изменят энергетическую карту Каспийского региона, соединив его газовые запасы с Европой. Теперь, после завершения последней части ЮГК, эта огромная экспортная система полностью интегрирована и готова к поставкам газа в Европу", - говорится в сообщении компании.

TAP имеет общую протяженность в 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

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Совладельцами проекта являются компании SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в €4,5 млрд.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток - 2" достроят до конца. Но неизвестно, когда именно, сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.