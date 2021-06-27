Азербайджан заявил об обстреле на границе с Арменией

Армянские военные вели огонь из стрелкового оружия. Фото: Apa.az

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Армянские военные вели огонь из стрелкового оружия. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

"26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных вблизи села Йухары Шорджа Варденисського района, периодически обстреливали из позиции азербайджанской армии по направлению к селам Зейлика и Имамбинаси Кельбаджарский района", - говорится в сообщении .

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Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Сейчас ситуация на этом направлении стабильная, оперативную обстановку контролируют наши подразделения", - добавили в военном ведомстве.

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