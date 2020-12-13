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воскресенье, 13 декабря 2020 13:38

Азербайджан заявил о проведении АТО в Карабахе

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Азербайджан заявил о проведении АТО в Карабахе
В ходе провокаций армянских военных погибли четверо азербайджанских военных. Фото: Reuters

Министерство обороны и Служба государственной безопасности Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях в воскресенье, 13 декабря.

В результате в Нагорном Карабахе началась антитеррористическая операция. Об этом говорится в заявлении Минобороны и СГБ.

"С 26 ноября армянские военные, которые не оставили регион в соответствии с трехстороннего заявления президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни провели ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц", - сказано в заявлении.

Отмечается, что 26 ноября армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района. В результате погибли трое азербайджанских военных, еще двое получили ранения.

"8 декабря была осуществлена ​​провокация вблизи поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получил сотрудник компании сотовой связи Azercell.

На основании этого, СГБ Азербайджана вынуждена была провести антитеррористическую операцию в этом районе ", - говорится в заявлении.

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В свою очередь, МИД Армении заявляет, что военные Азербайджана сделали новые попытки нападений на села Большой Шен и Старый Шен Гадрутського района в Карабахе.

"11 декабря в 20:40 силы спецназа ВС Азербайджана предприняли атаку на села Старый Таглар и Хцаберд Гадрутського района на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, воспользовавшись тем обстоятельством, что на данном участке не размещены российские миротворческие силы.

Провокационные действия продолжились сегодня в направлении населенных пунктов Большой Шен и Старый Шен Гадрутського района", - отмечается в сообщении.

Из-за ситуации в Нагорном Карабахе, парламент Нидерландов призвал правительство предложить на уровне Евросоюза ввести санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. Решение было принято на заседании в среду, 18 ноября.

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Дата
13
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