Азербайджан начал пускать украинских туристов

Туристы должны вакцинироваться и пройти тестирование. Фото: Pexels

Азербайджан упразднил ограничения для украинцев, действовавших с марта 2020 года.

Страна разрешила въезд вакцинированным туристам, написал в Twitter министр МИД Дмитрий Кулеба.

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 ограничения и открыл воздушные границы для украинцев. Это означает больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма", - написал Кулеба.

Вакцинированным против Covid-19 при путешествии воздушным транспортом необходимо предоставить в пограничных пунктах пропуска документ, подтверждающий полный курс. Подходит любая вакцина. Также нужно иметь сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный в течение 72 ч.

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Сертификат вакцинации в приложении "Дія" не подходит. Бумажное свидетельство ВОЗ, выданное семейным врачом, тоже не годится.

На фоне ухудшающейся ситуации с Covid-19 Словения ввела новые ограничения для туристов. Решение вступило в силу 10 января, говорится на сайте правительства страны. По новым правилам, иностранцам, желающим въехать в Словению без прохождения карантина, нужно сдать ПЦР-тест.