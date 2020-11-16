Азербайджан начал продавать газ в Европу в обход России

Азербайджан начал использовать Трансадриатический трубопровод. Фото: tap-ag.com

Азербайджан начал транспортировать газ через Трансадриатический трубопровод в страны Европейского союза.

На сайте проекту указано, что газопровод введен в коммерческую эксплуатацию.

Трубопровод длиной 878 км пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Его используют для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

Ежегодно по газопроводу будут транспортировать 10 млрд кубометров газа из Азербайджана на несколько рынков Европы. Пропускная способность газопровода составляет 20 млрд кубометров в год.

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Трубопровод ТАР соединяется с Трансанатолийский газопроводом на турецко-греческой границе. Он выходит на берег в южной Италии.

13 октября завершили азербайджанский трубопровод TAP AG. Он готов к коммерческим поставкам в Европу.