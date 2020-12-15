Азербайджан и Армения начали обмен военнопленными

Автобус с армянскими военнопленными / Reuters

Армения и Азербайджан начали обмен военнопленными, что является частью обмена "всех на всех" при посредничестве России. Это произошло через месяц после завершения войны за азербайджанский анклав Нагорный Карабах, который контролировала последние 30 лет Армения.

Шестинедельный конфликт между азербайджанцами и армянами прекратился в прошлом месяце заключенным соглашением о прекращении огня. Об этом пишет Reuters.

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Война привела к территориальным достижениям Азербайджана и вызвала гнев в Ереване. Возникли уличные протесты против армянского премьера Николо Пашиняна. Также в Нагорном Карабахе будут теперь российские войска.

Поздно вечером заместитель премьера Армении Тиграна Авиняна заявил, что группа из 44 армянских военнопленных вернулась домой. Российский военный самолет также доставил группу из 12 азербайджанских пленных в Баку в рамках того же обмена. Власти Азербайджана подтвердила их прибытия.