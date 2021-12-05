Автобус с пассажирами упал в реку, два десятка человек погибли

В автобусе остаются тела, их продолжают изымать в воскресенье. Фото: УП

В Кении автобус с пассажирами упал с моста в реку Энцзи.

В результате погибли не менее 23 человек. Об этом сообщает AFP.

Автобус направлялся на свадебную церемонию в округе Китуи – члены хора католической церкви ехали на свадьбу своего коллеги.

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Сколько пассажиров находились в автобусе точно не известно. В автобусе остаются тела, их продолжают изымать.

Удалось спасти 12 человек, в том числе четверо детей.

26 ноября вблизи поселка Вороновица под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo. В результате погибли супруги. Еще два человека искалечились.