Автобус с детьми влетел в военное авто: есть пострадавшие

В Польше автобус с детьми врезался в военную технику. Фото: multi-viza.com

Утром 5 июля в Польше в Любуском воеводстве произошла авария с участием автобуса и военной машины.

Инцидент произошел на трассе между Зеленой Гурой и городом Новая Суль, пишет RMF24.

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В автобусе находились восемь человек, семеро из них - дети в возрасте от 11 до 15 лет. Транспортное средство въехало в машину, которая была последней в колонне военной техники.

В результате аварии травмы получили пять человек. Самая тяжелая у 12-летней школьницы. После ДТП ее экстренно госпитализировали на вертолете. Другие дети имеют менее серьезные травмы. На месте аварии им оказали первую помощь. Сейчас дети в больнице.

Неподалеку польского города Тарнув Малопольского воеводства разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди пострадавших - 11-летний мальчик.