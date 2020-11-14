Австрия вводит жесткий локдаун. Выходить из дома можно один раз

Карантин будет действовать с 17 ноября по 6 декабря 2020 года. Фото: flickr.com

Канцлер Австрии Курц объявил о решении ввести в стране общенациональный жесткий локдаун. Карантин будет действовать с 17 ноября по 6 декабря 2020 года.

Со вторника, школы страны перейдут на дистанционное обучение, а торговля будет запрещена, кроме критически важных объектов: продуктовых магазинов, аптек и т. Заведения общественного питания также закрыли, пишет издание Kurier.

Правительство также призывает избегать контактов с другими людьми, поэтому ввел ограничения: в сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком. Кроме того, в Австрии будет действовать круглосуточное ограничения на выход из дома: покидать дома можно только при крайней необходимости.

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По словам канцлера Себастьяна Курца, целью национального локдауну является сдерживание количества случаев коронавируса на низком уровне в течение "длительного времени".

По последним данным, всего в мире зафиксировано 53700000 случаев инфицирования. Из них 1, 31 млн пациентов умерли, 34, 6 млн излечилось. Так что началась вторая волна заболевания страны начинают вводить более жесткие меры. Так, правительство Украины ввело карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье запрещается работа общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры. В то же время работать продовольственные магазины, финансовые учреждения, учреждения почтовой связи, аптеки, медучреждения, ветеринарные аптеки и учреждения, АЗС, СТО.