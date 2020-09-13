Австрия сообщила о второй волне коронавируса

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны эпидемии. Фото: Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны коронавирусной инфекции.

Так, с пятницы по субботу Австрия сообщила о 869 новых случаев заболевания. При этом более половины больных зарегистрировали в столице Вене. Об этом сообщает RTE.

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"То, что мы переживаем, - это начало второй волны. Две недели назад было около 350 новых случаев заражения сутки, вчера было больше 850. Особенно драматическая ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1000 больных в сутки ", - отметил Курц.

Канцлер также призвал население соблюдать противоэпидемических мероприятий и сократить социальные контакты.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 человек. Выздоровели от болезни за сутки - 547.