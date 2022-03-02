Австрия предоставит помощь Украине

Австрия предоставит украинцам гуманитарную помощь. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100012208658315

Пакет помощи Украине утвердило Федеральное правительство Австрии.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Василий Хименец в Facebook.

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер подчеркнул, что страна будет продолжать помогать и дальше.

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"Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверение, что Австрия на стороне Украины и будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу. Среди последних решений Федерального правительства: помощь горючим, предоставление шлемов и бронежилетов, гуманитарные грузы", - отметил Хименец.

Организация Объединенных Наций обратилась к миру с призывом срочно выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь украинскому населению.

В ближайшие месяцы в помощи и защите будут нуждаться около 12 млн человек внутри государства и 4 млн украинских беженцев за рубежом, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.