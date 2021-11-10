Австрия, Дания и Бельгия разрешили въезд украинцам

Отдельные страны ЕС разрешают въезд украинцам. Фото: Pexels

Австрия, Дания и Бельгия не стали закрывать границы украинским туристам.

Сделали это несмотря на исключение Украины из перечня стран зеленой зоны, написал министр МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Раньше в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для полностью вакцинированных украинцев", - сообщил он.

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Для въезда в эти страны украинцы должны пройти полную вакцинацию.

Европейский Союз исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также изъяли Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям. Австрия, Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Дания, Чехия и Бельгия остаются открытыми для путешествий украинцев. Некоторые из этих стран разрешают въезд только вакцинированным лицам. Узнать условия въезда в другие страны можно по ссылке.