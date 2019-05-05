Авиакатастрофа в Шереметьево: погибли не менее 13 человек

В московском аэропорту Шереметьево во время аварийной посадки пассажирского самолета Superjet-100 погибли 13 человек.
"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сообщает ТАСС.
Экипаж самолета сообщил, что в Superjet попала молния. После чего отказала автоматика. При посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу. На борту возник пожар. Хвостовая часть самолета была полностью уничтожена.
Это основная версия случившегося.
Всего на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа.
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Напомним, в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский самолет Superjet.
Он выполнял рейс "Москва-Мурманск". Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.
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