Авиакатастрофа в Шереметьево: погибли не менее 13 человек

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Фото: Вголос

В московском аэропорту Шереметьево во время аварийной посадки пассажирского самолета Superjet-100 погибли 13 человек.

"По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна", - сообщает ТАСС.

Экипаж самолета сообщил, что в Superjet попала молния. После чего отказала автоматика. При посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу. На борту возник пожар. Хвостовая часть самолета была полностью уничтожена.

Это основная версия случившегося.

Всего на борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа.

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Напомним, в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский самолет Superjet. Он выполнял рейс "Москва-Мурманск". Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.