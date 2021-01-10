Авиакатастрофа в Индонезии: нашли черные ящики

На месте аварии нашли черные ящики самолета. Фото: AFP

Поисковая группа нашла черные ящики самолета, который накануне разбился в Индонезии.

Сейчас проверяют причины отсутствия сигнала к спутниковой системе и проводится поиск обломков самолета. Об этом сообщает AFP.

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"Авиационные передатчики аварийного расположения были зарегистрированы в Басарнаси. Однако пропавший самолет Sriwijaya Air не передавал сигнала", - говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак. Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты.