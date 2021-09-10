Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса

Астронавт национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса Шейн Кимбро делает впечатляющие фотографии нашей планеты с Международной космической станции.

Прошлой ночью он сфотографировал египетскую столицу Каир, о чем написал в Twitter. NASA также публикует его яркие снимки в Instagram.

"Каир ярко сияет с МКС. Столица Египта расположена на реке Нил, а в центре города находится площадь Тахрир и огромный музей. Там хранятся старинные предметы, включая королевские мумии и позолоченные артефакты фараона Тутанхамона", - отметил Кимбро.

В NASA также показали, как из космоса выглядит ночь в турецком Стамбуле и юго-восточное побережье Африки.

Фото: twitter.com/astro_kimbrough

К открытию летних Олимпийских игр астронавт сделал захватывающий снимок японской столицы Токио. А 8 сентября Кимбро снял огни восточного побережья Соединенных Штатов Америки. На фото можно найти Майами, Тампу, Орландо, Джексонвилл и Атланту.

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Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли с Луной с расстояния 1,5 млн км. В конце прошлого года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта, но миссия беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе все еще продолжается.