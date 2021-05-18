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вторник, 18 мая 2021 09:49

Показали уникальные фото Солнца, Земли и Луны с расстояния 1,5 млн км

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Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли с Луной с расстояния 1,5 млн км.

В конце прошлого года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Миссия же беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе все еще продолжается, сообщает Space.com.

Модуль орбитального корабля направился к точке в космосе, известной как точка Лагранжа-1, откуда прислал фотографию Солнца.

Автор: CNSA/CLEP
  Солнце из космоса
Солнце из космоса

С орбиты вокруг гравитационной области зонд также передал уникальное изображение нашей планеты вместе со спутником.

Автор: CNSA/CLEP
  Уникальное изображение Земли и Луны вместе
Уникальное изображение Земли и Луны вместе

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Chang'e-5 - одна из самых сложных миссий в истории освоения космоса в Китае. Кроме того, Chang'e-5 стала первой за последние 40 лет лунной миссией в мире.

Зонд Chang'e-5 запустили 24 ноября. 1 декабря посадочно-взлетный комплекс зонда выполнил посадку к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны.

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