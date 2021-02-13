AstraZeneca тестирует реакцию детей на свою вакцину

Ученые нашли почти 300 добровольцев для вакцинации. Фото: Reuters

Оксфордский университет начал исследовать реакцию детей на вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Новое промежуточное испытание определит эффективность вакцины для детей от 6 до 17 лет. Об этом сообщает Reuters.

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Ученые уже набрали около 300 добровольцев. Первые прививки ожидаются уже в этом месяце.

AstraZeneca поставила цель изготовить 3 млрд доз вакцины в этом году. Планируется также производство до 200 млн доз ежемесячно до апреля.

Украина получит € 50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин. На эти деньги закупят вакцины для населения и современное холодильное оборудование для сети центров вакцинации.