AstraZeneca и тромбы. Есть ли риск после второй дозы

AstraZeneca уверяет в безопасности второго укола вакцины. Фото: Reuters

В AstraZeneca признают существование риска тромбоза после первой дозы вакцины, но уверяют в безопасности второго укола.

Исследование, проведенное компанией AstraZeneca, опубликовали в британском медицинском журнале The Lancet.

Показатели тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) после второй дозы вакцины составили 2,3 человека на миллион привитых. Такие же показатели у невакцинированных людей. После первой дозы AstraZeneca тромбоцитопения возникает у 8,1 человека из миллиона вакцинированных.

"Если тромбоз не диагностированный у пациентов после первой дозы вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), им рекомендуется сделать и вторую прививку, в том числе и против новых штаммов", - заявил старший исполнительный директор AstraZeneca Мене Пангалос.

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Для исследования использовали данные, собранные до 30 апреля в течение 14 дней после инъекции первой или второй дозы.

18 марта 2021 Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна. После этого большинство государств-членов ЕС возобновили использование препарата. Позже EMA признало, что между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов все же есть связь. В Европе из 16 млн человек, получивших вакцину AstraZeneca, по меньшей мере у 142 человек образовались тромбы. В Великобритании из 33 млн человек, привитых этой вакциной, тромбы были обнаружены у 309 человек, а 56 из них скончались. Словакия 12 мая приостановила вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза. Европейский союз решил не продлевать контракт с AstraZeneca на поставку вакцин против Covid-19.