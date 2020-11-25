Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе

Военнослужащие Армении взорвали военную часть в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Кельбаджарский район в полночь перешел под контроль Азербайджана.

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Кадры взрыва опубликованы в Telegram-канале РИА Новости 24 ноября.

Военные взорвали здания перед тем, как покинуть район.

Армяне, которые жили на территориях, контролируемых непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, начали выкапывать из могил родственников, чтобы забрать их с собой. Армяне в Кельбаджаре, что теперь будет передан Азербайджану, считают, что могилы могут разрушить.