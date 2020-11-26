Армяни до тла сожгли село, которое власть по ошибке передала Азербайджану

Армяни по ошибке сожгли своэ село. Фото: news.24tv.ua

Жители армянского поселка Чарактар ​​полностью сожгли свои дома из-за мысли о том, что территория села отойдет Азербайджану.

Оказалось, что Чарактар остается за Арменией, рассказал политолог Самвел Меликсетян в Facebook.

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По словам политолога, армянское правительство виновато в поступке селян, потому что неправильно трактовало собственноручно подписанные соглашения. Правительство опубликовало список населенных пунктов, которые нужно было покинуть. В списке было село Чарактар. Поселок сгорел дотла.

"Кто будет отвечать за это безобразие? Видимо, министр образования или экономики, которые уже покинули должности. Видимо, виновато само село, а не верховный осел", - заявил Самвел Меликсетян.

Российские военные сопроводили в Нагорный Карабах колонну из 30 автобусов с беженцами. От 10 ноября в Карабах вернулись более 11 тыс. человек.