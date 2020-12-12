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суббота, 12 декабря 2020 17:31

Армения заявила о наступлении армии Азербайджана

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Армения заявила о наступлении армии Азербайджана
В Минобороны говорят, что Азербайджан нарушил перемирие. Фото: Reuters

В Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе.

Наступать начали в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд, сообщили в Минобороны Армении.

"Армянские войска совершают соразмерные действия для отражения атаки", - говорится в сообщении.

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Минобороны России подтвердило, что впервые с момента перемирия нарушили режим прекращения огня. Деталей инцидента не уточняли.

Азербайджан пока не комментировал ситуацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана. Сказал об этом во время выступления на военном параде в Баку.

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Дата
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