Армения выбрала премьера. Перед парламентом собрался многотысячный митинг

Лидера оппозиционного движения "Исход" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны. Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.

На площади Республики перед парламентом Армении в центре столицы Еревана проходит многотысячный митинг. Люди собрались в поддержку председателя опозиционной фракции "Исход" Никола Пашиняна. Он сегодня во второй попытался избраться на пост премьер-министра страны.

Nikol Pashinyan is at parliament ahead of the noon vote. Says they will create atmosphere of tolerance & cooperation. Meanwhile people already gathering at Republic Square, listening to music, playing volleyball. Video by Daron Titizian #RejectHHK #VelvetRevolution #Armenia pic.twitter.com/v7CQDr0U4u