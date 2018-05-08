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вторник, 08 мая 2018 12:39

Армения выбрала премьера. Перед парламентом собрался многотысячный митинг
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Лидера оппозиционного движения "Исход" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны. Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.

На площади Республики перед парламентом Армении в центре столицы Еревана проходит многотысячный митинг. Люди собрались в поддержку председателя опозиционной фракции "Исход" Никола Пашиняна. Он сегодня во второй попытался избраться на пост премьер-министра страны.

Кандидатуру Пашиняна пообещали поддержать 3 из 4 парламентских фракций. Он является единственным кандидатом на пост главы правительства. Специальное заседание парламента по выборам премьер-министра Армении будут транслироваться на уличных экранах, сообщают "Новости Армении".

За лидера "Исхода" отдали свои голоса 12 членов правлящей Республиканской партии. Они являются бизнесменами или представителями национальных меньшинств. Остальные республиканцы не поддержали кандидатуру Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что согласен работать с Пашиняном, если его изберут премьером.

"Я буду работать с Николом Пашиняном. Это молодой, действительно талантливый человек. Человек, который чувствует и талантливо управляет эмоциями, мыслями и желаниями как молодых, так и не молодых людей. Но это одно качество. Каким он будет премьер-министром - время покажет", - заявил он в интервью "Эху Москвы".

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Вчера, 7 мая, в Ереван прибыл лидер группы System of a Down Серж Танкян. Он имеет армянское происхождение. В международном аэропорту "Зварноц" состоялась встреча рок-музыканта и Пашиняна.

"Красивая революция, - сказал Танкян. - Люди поднялись, потому что пришло время. Когда приходит время и народ встает, ничто не может удержать его. Армянская диаспора уже две недели потеряла сон, внимательно следя за событиями на родине. Никол - очень обнадеживающий кандидат. Мы связываем большие надежды с ним. Это народный кандидат ".

Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян посетил Армению и поддержал оппозиционного кандидада Никола Пашиняна
Фото: news.am
Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян посетил Армению и поддержал оппозиционного кандидада Никола Пашиняна
Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян посетил Армению и поддержал оппозиционного кандидада Никола Пашиняна
Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян посетил Армению и поддержал оппозиционного кандидада Никола Пашиняна
Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян посетил Армению и поддержал оппозиционного кандидада Никола Пашиняна

"Хочу поблагодарить вас за то, что мирными митингами вам удалось создать достойное армянской нации отечество. Весь мир смотрит на вас, как на положительный пример. Песнями, танцами и улыбками вы добились поставленной цели", - обратился Танкян к митингующим на площади Республики.

1 мая армянский парламент — Национальное собрание — отказался избрать главу фракции "Исход" 42-летнего Никола Пашиняна премьер-министром страны. Он с 13 апреля возглавляет оппозиционные протесты в Ереване. Митингующие требуют смены власти в Армении.

Парламент должен был избрать нового главу правительства после того, как 23 апреля бывший премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.

Против Пашиняна проголосовали 55 депутатов, за — 45 из 105 членов парламента. Для победы нужно было набрать 53 голоса.

Пашинян был единственным претендентом на эту должность. Провластная Республиканская партия не стала выдвигать своего кандидата. Таким было одно из условий протестующих.

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