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пятница, 14 мая 2021 22:26

Армения обратилась за помощью к Путину

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Армения обратилась за помощью к Путину
Пашинян обратился к президенту РФ о предоставлении помощи в соответствии с армяно-российским договором. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян попросил военной помощи у президента России Владимира Путина.

"Информация в прессе о том, что обсуждение по этому вопросу не было, касается вчерашней телефонной беседы, во время которой было обсуждение о том, что азербайджанские войска отойдут в течение ночи, однако поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации", - заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, Ален Симонян, передает "Радио Азатутюн".

Он считает, что сейчас нужно привлечь все рычаги и дипломатические каналы.

"Мы считаем неприемлемой любую проблему, связанную даже с одним километром суверенной территории Республики Армения", - отметил Симонян.

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Официального сообщения от правительства Армении еще не поступало.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания, парламента и назначения новых выборов. Об этом говорится на официальном сайте президента Армении.

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Дата
14
мая

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