Армения назвала количество погибших в Карабахе

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 144
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 531
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 909
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 594
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 459
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 504
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 495
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1467
Фото
Все фото
6
4
5
6
5
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Вследствие реставрации испортили произведение искусства
Вследствие реставрации испортили произведение искусства
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Российские &quot;миротворцы&quot; в Карабахе воевали на Донбассе и оккупировали Крым
Российские "миротворцы" в Карабахе воевали на Донбассе и оккупировали Крым
Видео
Все видео
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
В Карабах вылетели почти 2 тыс. российских миротворцев: видео
В Карабах вылетели почти 2 тыс. российских миротворцев: видео
Трансляцию из Белого дома прервали на телевидении
Трансляцию из Белого дома прервали на телевидении
Полиция применила против демонстрантов водометы: есть пострадавшие
Полиция применила против демонстрантов водометы: есть пострадавшие
В Минске силовики задерживают участников марша и "пакуют" в автозаки
В Минске силовики задерживают участников марша и "пакуют" в автозаки
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 630
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2043
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1242
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2133
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
2 Просмотров: 522
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
суббота, 14 ноября 2020 15:45

Армения назвала количество погибших в Карабахе

  Комментировать
Армения назвала количество погибших в Карабахе
Зафиксировали 2317 погибших со стороны Армении. Фото: Reuters

Армения в ходе войны в Нагорном Карабахе потеряла 2317 военнослужащих.

Пресс-секретарь МЗ Армении Алина Никогосян сообщила, что речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу.

Есть неидентифицированных тела. Сейчас между Арменией и Азербайджаном начался обмен телами погибших военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карабахе начался процесс обмена телами погибших

Окончательных данных еще нет. Процесс обмена продолжается.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договор заверил российский президент Владимир Путин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Армения назвала количество погибших в Карабахе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Жители Пуэрто-Рико проголосовали против независимости от США

После более трех лет земные бактерии выжили на Луне

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 1 Просмотров: 29484
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
 1 Просмотров: 10782
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе 8 Просмотров: 10089
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 8802
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 7731
Мир
Бывший глава спецслужбы подозревают в попытках убить Пашиняна
Бывший глава спецслужбы подозревают в попытках убить Пашиняна Просмотров: 315
Затонуло пассажирское судно: есть погибшие
Затонуло пассажирское судно: есть погибшие Просмотров: 702
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
Закопал у заброшенного клуба: в Италии нашли тело украинки, которую убил сожитель
6
 Просмотров: 1980
Корпорация Panasonic меняет название
Корпорация Panasonic меняет название Просмотров: 1773
В Турции оштрафовали компанию Google
В Турции оштрафовали компанию Google Просмотров: 189
Больше всего комментируют
10
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
10
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
8
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
4
В Феофании рассказали, сколько стоит лечение Зеленского
3
Город сожгли, а трупы спустили по реке
Голосов: 259
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть