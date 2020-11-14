Армения назвала количество погибших в Карабахе

Зафиксировали 2317 погибших со стороны Армении. Фото: Reuters

Армения в ходе войны в Нагорном Карабахе потеряла 2317 военнослужащих.

Пресс-секретарь МЗ Армении Алина Никогосян сообщила, что речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу.

Есть неидентифицированных тела. Сейчас между Арменией и Азербайджаном начался обмен телами погибших военнослужащих.

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Окончательных данных еще нет. Процесс обмена продолжается.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Договор заверил российский президент Владимир Путин.