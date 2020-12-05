Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными

Страны договорились об обмене "всех на всех". Фото: Reuters

Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными.

В обмен включат и тех, кого пленили до 2020 года, сообщил премьер Армении Никол Пашинян, сообщает "РИА Новости".

"Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена" всех на всех", - сказал Пашинян в телеобращении.

Указал, что другой проблемой является поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.

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"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознание проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", - отметил Пашинян.

Азербайджан заявил, что во время осеннего конфликта с этническими армянскими силами из-за анклава Нагорный Карабах погибли 2783 азербайджанских солдата, а более 100 пропали без вести. До сих пор Азербайджан не раскрывал никаких военных потерь в конфликте.