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воскресенье, 16 февраля 2020 10:29

Археологи нашли золотой саркофаг
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В 2016-м в гробнице провели реставрацию
Фото: history.com
В 2016-м в гробнице провели реставрацию. Бабуины символизируют 12 часов ночи.
В 2016-м в гробнице провели реставрацию
В 2016-м в гробнице провели реставрацию
В 2016-м в гробнице провели реставрацию

Английский археолог Говард Картер вошел в запечатанную гробницу Тутанхамона в египетских Фивах 16 февраля 1923-го. Там обнаружил золотой саркофаг.

Еще в XIX веке многие археологи начали раскапывать могилы египетской знати. Но большинство захоронений были разграблены: люди искали дорогие вещи, с которыми хоронили фараонов.

Картер приехал в Египет в 1891 году. Скоро убедился, что есть по крайней мере одна не найденная могила - фараона Тутанхамона. Тот жил примерно в 1330-х г. до н.э. Умер подростком.

Поиски финансирует богатый британец лорд Карнарвон. В 1922-м он хочет прекратить давать деньги. Картер уговаривает его еще на один год.

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Лестницу к гробнице нашли в ноябре 1922-го. Гробница ни была разграбленной. В феврале под наблюдением местных властей археологи зашли в последнюю комнату.

В саркофаге нашли три гроба. Последний был из золота. В нем лежала мумия фараона. При нем были украшения, статуэтки святых, колесница, одежда. Все это выставлено в музее в Каире.

Тутанхамон - мальчик-фараон с 18-й династии Нового царства, который взошел на престол в 9 лет и умер 18-летним. Он правил в 1332-1323 годах до нашей эры. Его почти не поврежденную гробницу нашел британский археолог Говард Картер близ Луксора.

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Дата
16
февраля

Археологи нашли золотой саркофаг

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