Археологи нашли свидетельства, что пиво пили 7000 лет тому

 
Ексклюзивы
1/5
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 369
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Собаки-бусинки, крошечные деревья, хаты-мазанки – как в Киеве создают мини-Украину: яркие фото и видео
Просмотров: 1998
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 558
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2754
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4374
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1116
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1503
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 756
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
14
4
5
3
3
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
В Африке уничтожили более миллиона доз вакцины
В Африке уничтожили более миллиона доз вакцины
В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент
В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Видео
Все видео
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Определили победителей детского Евровидения-2021
Определили победителей детского Евровидения-2021
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1809
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1080
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2880
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2268
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 171
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
пятница, 24 декабря 2021 03:14

Археологи нашли свидетельства, что пиво пили 7000 лет тому

  Комментировать
Археологи нашли свидетельства, что пиво пили 7000 лет тому
Вид на археологические раскопки в Тель-Цафе, в долине Иордана / Хайфский университет

Первые свидетельства общественного употребления пива нашли в городе, которому 7000 лет.

Археологи из Хайфского университета обнаружили остатки крахмала из зерен пшеницы и ячменя в древней керамике в Тель-Цафе – городе, который был расположен в центральной части долины реки Иордан. Город восходит к эпохе энеолита, примерно 5000 лет до н.э. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Испании раскопали храм Геркулеса

Пиво использовалось в древности для церемониальных и религиозных целей. Но новые данные свидетельствуют, что в региона Леванта его употребляли в обществе до того, как алкоголь стал более распространенным в бронзовом веке - около 3300 лет до н.э.

"Можем представить развивающееся сообщество Тель-Цафе, проводящее масштабные мероприятия, на которых потребляются большие количества еды и пива в социальном, а не только в церемониальном контексте", - говорит профессор Хайфского университета Дэнни Розенберг.

Профессор участвовал в предыдущем исследовании, проведенном в 2014 году, в ходе которого были обнаружены свидетельства производства пива на месте захоронения натуфийцев на горе Кармель примерно 14 тыс. лет назад. Однако они пришли к выводу, что пиво использовалось тогда только в погребальных ритуалах.

Профессор Розенберг сказал, что до бронзового века было лишь минимальное количество доказательств употребления пива в регионе, за исключением открытий, сделанных в 2014 и 2021 годах. Он также говорит, что Тель-Цафе - одна из немногих известных общин в регионе с периода энеолита, когда аграрные общества создали более крупные города. Профессор говорит, что трудно найти больше доказательств производства и употребления пива из-за разложения органических соединений с течением времени.

"На данный момент неизвестно, производилось ли пиво, остатки которого мы нашли в Тель-Цафе, на регулярной основе или специально для крупных общественных мероприятий. Надеемся, в ближайшем будущем сможем выделить дополнительные доказательства производства пива на этом месте, и в других местах, и сможем лучше понять роль алкоголя в древних обществах. Особенно в тех, которые как Тель-Цафе находились на пороге значительных изменений в социальной структуре. Она становилась все более и более сложной", - говорит профессор Розенберг.

В Баварии археологи обнаружили скелет женщины 18-25 лет, умершей около 500 года н.э. Ее похоронили со стеклянным ожерельем, золотым колье, шариком из горного хрусталя, несколькими фибулами и сосудом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Археологи нашли свидетельства, что пиво пили 7000 лет тому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 16047
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12519
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 11817
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 9657
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 7110
Мир
В Италии запретили публичные празднования Нового года
В Италии запретили публичные празднования Нового года Просмотров: 36
Переговоры между США и Россией состоятся в январе - Псаки
Переговоры между США и Россией состоятся в январе - Псаки Просмотров: 162
Мужчина подобрал котят. Оказались маленькими леопардами
Мужчина подобрал котят. Оказались маленькими леопардами Просмотров: 621
Силовики выломали дверь: в Беларуси задержали журналиста "Радио Свобода"
Силовики выломали дверь: в Беларуси задержали журналиста "Радио Свобода" Просмотров: 306
Преемник Меркель в партии выступает за продажу оружия Украине
Преемник Меркель в партии выступает за продажу оружия Украине Просмотров: 207
Больше всего комментируют
10
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
8
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
2
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 358
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть