Археологи нашли свидетельства, что пиво пили 7000 лет тому

Вид на археологические раскопки в Тель-Цафе, в долине Иордана / Хайфский университет

Первые свидетельства общественного употребления пива нашли в городе, которому 7000 лет.

Археологи из Хайфского университета обнаружили остатки крахмала из зерен пшеницы и ячменя в древней керамике в Тель-Цафе – городе, который был расположен в центральной части долины реки Иордан. Город восходит к эпохе энеолита, примерно 5000 лет до н.э. Об этом пишет Independent.

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Пиво использовалось в древности для церемониальных и религиозных целей. Но новые данные свидетельствуют, что в региона Леванта его употребляли в обществе до того, как алкоголь стал более распространенным в бронзовом веке - около 3300 лет до н.э.

"Можем представить развивающееся сообщество Тель-Цафе, проводящее масштабные мероприятия, на которых потребляются большие количества еды и пива в социальном, а не только в церемониальном контексте", - говорит профессор Хайфского университета Дэнни Розенберг.

Профессор участвовал в предыдущем исследовании, проведенном в 2014 году, в ходе которого были обнаружены свидетельства производства пива на месте захоронения натуфийцев на горе Кармель примерно 14 тыс. лет назад. Однако они пришли к выводу, что пиво использовалось тогда только в погребальных ритуалах.

Профессор Розенберг сказал, что до бронзового века было лишь минимальное количество доказательств употребления пива в регионе, за исключением открытий, сделанных в 2014 и 2021 годах. Он также говорит, что Тель-Цафе - одна из немногих известных общин в регионе с периода энеолита, когда аграрные общества создали более крупные города. Профессор говорит, что трудно найти больше доказательств производства и употребления пива из-за разложения органических соединений с течением времени.

"На данный момент неизвестно, производилось ли пиво, остатки которого мы нашли в Тель-Цафе, на регулярной основе или специально для крупных общественных мероприятий. Надеемся, в ближайшем будущем сможем выделить дополнительные доказательства производства пива на этом месте, и в других местах, и сможем лучше понять роль алкоголя в древних обществах. Особенно в тех, которые как Тель-Цафе находились на пороге значительных изменений в социальной структуре. Она становилась все более и более сложной", - говорит профессор Розенберг.

В Баварии археологи обнаружили скелет женщины 18-25 лет, умершей около 500 года н.э. Ее похоронили со стеклянным ожерельем, золотым колье, шариком из горного хрусталя, несколькими фибулами и сосудом.