Археологи нашли древнейший рисунок животного

В Индонезии археологи обнаружили самое старое наскальное изображение животного.
Это рисунок дикой свиньи, которому может быть 45 тыс лет. Об этом сообщает Science Advances.
По мнению археологов, изображения бородавчатой свиньи, сделанное темно-охристым пигментом, является частью большого рисунка.
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Над спиной свиньи видны два отпечатки рук, которые обращены к двум другим свиньям, которые сохранились частично.
Размер картины - 36 на 54 см. Она может быть древнейшим образцом наскальной живописи.
В китайской провинции Шэньси археологи нашли 2 роскошные гробницы времен правления династии Тан - 618-907 года. На стенах частично сохранились уникальные фрески. Одну из гробниц построили из кирпича, окружили рвом и присыпали землей.
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