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четверг, 14 января 2021 21:40

Археологи нашли древнейший рисунок животного

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Археологи нашли древнейший рисунок животного
Фото: Science Advances

В Индонезии археологи обнаружили самое старое наскальное изображение животного.

Это рисунок дикой свиньи, которому может быть 45 тыс лет. Об этом сообщает Science Advances.

По мнению археологов, изображения бородавчатой ​​свиньи, сделанное темно-охристым пигментом, является частью большого рисунка.

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Над спиной свиньи видны два отпечатки рук, которые обращены к двум другим свиньям, которые сохранились частично.

Размер картины - 36 на 54 см. Она может быть древнейшим образцом наскальной живописи.

В китайской провинции Шэньси археологи нашли 2 роскошные гробницы времен правления династии Тан - 618-907 года. На стенах частично сохранились уникальные фрески. Одну из гробниц построили из кирпича, окружили рвом и присыпали землей.

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