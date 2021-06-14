Арестованная София Сапега обжаловала в суде свое задержание

Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: instagram.com/SAPEGA_SOFIA_

Задержана спутница соучредителя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича россиянка София Сапега подала в суд жалобу на свое задержание.

Обвинений девушке еще не предъявили, сообщил адвокат Александр Филанович, передает DW

"В четверг адвокат посетил Софию. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы на закрытом заседании состоится в суде Партизанского района 14 июня", - сказал он.

Адвокат также отметил, что против россиянки в Следственном комитете Беларуси возбуждено еще одно дело. Сапега является подозреваемой по уголовной статье о "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сапегу также подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможного теракта на борту. После посадки арестовали активиста и оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу. Ее подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.