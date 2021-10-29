Японская принцесса променяла ради любви палац на квартиру

Принцесса Мако и ее муж Комуро выходят из отеля после свадьбы / Getty Images

Японская принцесса Мако, которая недавно отказалась от монаршего статуса ради свадьбы с простолюдином, поселится в квартире с одной спальней после переезда в Нью-Йорк.

Квартиру она с мужем планирует снимать за свой счет, не пользуясь помощью императорской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

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Экс-принцесса временно безработная, поэтому мужу, студенту-юристу Кэю Комуро, придется содержать семью.

Племянница императора Японии вышла замуж за мужчину неаристократического происхождения, поэтому ее лишили статуса члена монаршей семьи. Мако предложили компенсацию в пересчете $1,3 млн, однако она отказалась от нее.

Сейчас 30-летняя Мако занимается оформлением документов для выезда в США - визы и паспорта. Ни один из императорской семьи Японии не нуждается в паспорте для выезда в США, поэтому для Мако это будет первый подобный документ.

После переезда она планирует искать работу и жить в квартире-студии с одной спальней.

Мако и Кэй познакомилась в 2012 году в Международном христианском университете, где оба учились, а уже через год обручились. Впоследствии паре пришлось отложить свадьбу из-за обучения девушки в Лондоне. А потом еще раз из-за неразрешенных вопросов с долгами в семье Комуро. Официально о намерениях жениться они заявили в 2017 году и сразу оказались в центре скандала. Семья Мако не одобрила ее выбор. Но она отказалась от титула ради любви. 26 октября в Токио состоялась скромная церемония свадьбы.