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вторник, 31 декабря 2019 02:37

Япония показала проект нового истребителя

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Министерство обороны Японии опубликовало проектное изображение истребителя нового поколения - Next Generation Fighter.

Он должен поступить на вооружение армии в 2030-х годах, пишет Aviation Week.

Изображение возможного внешнего вида самолета опубликованно Минобороны страны в проекте бюджета на 2020 год. Самолет будет иметь два двигателя и использовать технологию малозаметности, будет одноместным, вооружение разместят во внутренних отсеках, но могут быть и внешние подвески.

Автор: Japan Ground Self-Defense Force
 

На создание новой боевой машины уйдет 15 лет. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд долларов.

В следующем году на его разработку предусмотрено более 250 млрд долларов.

Разработкой NGF занимается японский концерн Mitsubishi Heavy Industries. К проекту планируется привлечь ряд иностранных компаний, в частности Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman (США), BAE Systems (Великобритания) и Airbus (Европа).

Во время работы над собственным проектом японцы могут позаимствовать наработки по европейскому проекту машины шестого поколения FCAS и британского истребителя Tempest, а возможно и вообще он будет базироваться на одном из этих проектов.

В конце 2000-х - начале 2010-х в Японии реализовали проект истребителя пятого поколения X-2, или ATD-X Shinshin. В 2016 году он совершил первый демонстрационный полет. После нескольких полетов проект остановили, потому что он выполнил цель - доказал, что японские конструкторы способны разрабатывать подобные машины. Технологии этого проекта планируют использовать при создании NGF.

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