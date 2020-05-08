Япония одобрила первое лекарство от Covid-19

Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения больных Covid-19. Фото: depositphotos.com

Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом с тяжелыми симптомами.

Исследователи из США на прошлой неделе опубликовали несколько хороших новостей о возможном лечении коронавируса - свидетельство того, что экспериментальный препарат может помочь пациентам быстрее выздороветь от инфекции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление японского министра здравоохранения Кацунобу Като от 7 мая.

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Министерство здравоохранения и социального обеспечения Японии дало специальное одобрение на препарат, разработанный американской компанией Gilead Pharmaceutical, через три дня после подачи заявки на утверждение.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" впервые одобрили в США. Его разработали в 2015 году против лихорадки Эбола и тестируют уже несколько лет. А похожую схему лечения сейчас применяют в отношении больных на Covid-19 пациентов.

По состоянию на утро 8 мая в мире от коронавируса умерли 269 584 человека. Выздоровели 1 284 74. Всего в мире 3 845 718 инфицированных.