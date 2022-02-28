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понедельник, 28 февраля 2022 07:28

Япония напомнила, что южные Курилы оккупированы Россией

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Япония напомнила, что южные Курилы оккупированы Россией
Южные Курилы оккупированы Россией. Фото: 24 канал

Директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину", – сказал он, сообщает Эхо Москвы.

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Переговоры между Москвой и Токио о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан ведутся с середины прошлого века.

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а 9 августа начал боевые действия. В ходе начавшейся войны советские войска к началу сентября 1945 года полностью заняли Курильские острова.

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