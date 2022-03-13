Япония доставила первую партию техники для ВСУ

Украина получит первые две партии помощи от Японии. Фото: pixabay.com

Япония доставила в Польшу первую партию оборонной техники Украины.

Транспортный самолет страны КС767 13 марта вернулся обратно на базу Комаки. Вылетел в ночь на 8 марта, сообщает Kyodo News.

10 марта из Японии отправился еще один самолет, со второй партией помощи для Украины.

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Накануне министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что японское правительство решило выделить Украине в качестве помощи бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду, аппаратуру для фото и видеосъемки, а также палатки, электрогенераторы и санитарные средства.

Впервые в истории Япония начала поставлять вооружение в Украину. Помощь стала возможной благодаря подписанию межправительственного соглашения с Японией о предоставлении Украине на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил.