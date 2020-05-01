Япония бесплатно доставит 43 странам препараты от Covid-19

Япония будет помогать другим странам в борьбе против коронавируса. Фото: Reuters

Япония начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата Avigan, который рассматривается как потенциально эффективное средство для лечения ранних стадий коронавируса.

"Япония планирует отгрузить противогриппозные лекарства Avigan до 43 стран", - сообщает NHK.

Этот препарат рассматривается как потенциальное средство для людей, инфицированных коронавирусом.

Почти 80 стран пригласили бесплатные поставки Avigan, разработанный японской фармкомпанией. Первые поставки начнут после выходных.

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Напомним, Япония бесплатно передаст Украине лекарственный препарат "Авиган", который уже доказал свою эффективность против гриппа нового типа, и может быть эффективным в лечении Covid-19.