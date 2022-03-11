Антивирусы, музыка, деньги и Google – России за сутки насыпали еще пакет санкций

Международные компании продолжают затягивать на шее России санкционную петлю. Фото: Getty Images

С начала нападения на Украину 24 февраля количество санкций против России приближается к 6 тысячам. По этому показателю РФ уверенно опередила Иран и Северную Корею. Цивилизованный мир не желает иметь дело с убийцами.

За прошедшие сутки к списку компаний, вышедших с рынка страны-агрессора, присоединились следующие бренды:

– Одна из крупнейших в мире систем срочных переводов денег Western Union.

- Соцсеть Ask.fm. Жители также не смогут покупать внутреннюю валюту ASKFM и больше не смогут подписаться.

– один из крупнейших маркетплейсов онлайн-услуг в мире Fiverr. Сотни тысяч фрилансеров теперь не могут предоставлять свои услуги.

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- "Большая тройка" звукозаписывающих лейблов Sony, Warner Music и Universal Music.

– РФ осталась без американского антивируса Norton и чешского Avast.

– Google отключает возможность создания новых аккаунтов из РФ в рекламной сети Adsense и останавливает работу активных аккаунтов россиян.

- Компания Walt Disney Co заявила, что приостановит весь бизнес в РФ, а это выпуск контента и лицензирования продукции, деятельность Disney Cruise Line, выпуск журнала National Geographic и свой телевизионный канал.

- Международная система денежных переводов наличными деньгами Western Union. Это значит коллапс ряда отраслей в России.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.