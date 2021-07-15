Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести

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Германия пострадала от циклона "Бернд", который принес с собой аномальные ливни сразу в несколько федеральных земель страны.

Об этом сообщило издание DW.

Двое считаются пропавшими без вести. Одного мужчину 13 июля снесло течение реки, когда он пытался защитить свой земельный участок от воды.

В ночь на 12 июля 81-летний немец упал в реку. Водоем вышел из берегов из-за мощных дождей.

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Проводят поисковые работы. Спасатели сообщили, что вряд ли получится найти мужчин живыми.

В городе Хаген из-за циклона эвакуирован весь дом престарелых. Здание сильно пострадало от воды и стало непригодным для жилья.

Японию накрыли мощные ливни. Из-за этого власти объявили об эвакуации более 240 тыс. человек. На юго-западе страны, в Каогшима, Миядзаки и Кимамото, объявили чрезвычайное положение.