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четверг, 15 июля 2021 09:40

Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
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Германия страдает от мощного циклона "Бернд".
Фото: Reuters
Германия страдает от мощного циклона "Бернд".
Германия страдает от мощного циклона "Бернд".
Германия страдает от мощного циклона "Бернд".
Германия страдает от мощного циклона "Бернд".

Германия пострадала от циклона "Бернд", который принес с собой аномальные ливни сразу в несколько федеральных земель страны.

Об этом сообщило издание DW.

Двое считаются пропавшими без вести. Одного мужчину 13 июля снесло течение реки, когда он пытался защитить свой земельный участок от воды.

В ночь на 12 июля 81-летний немец упал в реку. Водоем вышел из берегов из-за мощных дождей.

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Проводят поисковые работы. Спасатели сообщили, что вряд ли получится найти мужчин живыми.

В городе Хаген из-за циклона эвакуирован весь дом престарелых. Здание сильно пострадало от воды и стало непригодным для жилья.

Японию накрыли мощные ливни. Из-за этого власти объявили об эвакуации более 240 тыс. человек. На юго-западе страны, в Каогшима, Миядзаки и Кимамото, объявили чрезвычайное положение.

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Дата
15
июля

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