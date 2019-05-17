Американский военный истребитель врезался в дом

Военный истребитель сделал дырку в потолке, когда врезался в дом. Фото: Los Angeles Times

16 мая в городе Риверсайд вблизи Лос-Анджелеса американский военный истребитель врезался в крышу многоэтажки. Дом оказался складом торгового центра.

За несколько минут до крушения пилот успел выпрыгнуть из самолета и открыть парашют. Приземлился удачно. Его и еще 3 пострадавших доставили в больницу. Они получили незначительные повреждения. На месте аварии произошел небольшой пожар, сообщает Los Angeles Times.

Перед падением военный самолет возвращался на базу. Причина катастрофы выясняется. Пилот говорит, что в самолете была неисправной гидравлическая система.

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