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воскресенье, 08 декабря 2019 22:37

Американский рэпер скончался в возрасте 21 года

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Американский рэпер скончался в возрасте 21 года
Умер рэпер Juice WRLD.

Рэпер из Чикаго Джерад Энтони Гиґинс, известный под псевдонимом Juice WRLD, умер в возрасте 21 года.

О смерти артиста первым сообщил портал TMZ, позже информацию подтвердили в официальных органах.

В воскресенье, 8 декабря, реперу стало плохо после высадки из самолета в аэропорту Мидуэй на юге города Чикаго.

Точная причина смерти Juice WRLD пока не сообщалась.

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По данным TMZ, артист пережил эпилептический приступ. Рэпер нуждался в неотложной медицинской помощи и около 2 ночи по местному времени (10:00 по Киеву) был доставлен в местную больницу, где и констатировали его смерть.

По другой версии, Juice WRLD пережил сердечный приступ.

Рэпер Juice WRLD получил известность в 2018 году, когда его синглы "All Girls Are the Same" и "Lucid Dreams" заняли второе место в чарте Billboard Hot 100.

В 2019 году он получил премию 2019 Billboard Music Awards как лучший новый исполнитель.

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