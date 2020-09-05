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Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17

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Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Адвокат по делу МН17 настаивает, что Россия авмисне сбила самолет. Фото из суда в Гааге в марте Слово и Дело

Россия готовилась к сбивания пассажирского самолета, заявил американский адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших рейса МН17 в Европейском суде по правам человека.

"Это было сделано намеренно с конкретным намерением - сбить авиалайнер и убить невинных. Иначе зачем России преодолевать сотни километров в район, который удерживают боевики, где коридор коммерческой авиации оказывал им цели. Было инициировано вторжения, которому также предшествовало медленное проникновение российских военных "в отпуск". Группы контроля над вооружениями в течение нескольких месяцев, еще до нападения, наблюдали за тяжелым вооружением в этой местности. Если ты стоишь посреди дороги, то тебя собьет машина, если стоишь под коридору, который используется для коммерческого авиасообщения - над тобой пролетит самолет. Это означает, что они хотели сбить коммерческий самолет ", - сказал Скиннер в интервью корреспонденту Укринформа в Гааге.

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Если посмотреть на то, какое оружие РФ отправляла в Украину, то по его мнению, это свидетельствует о полноценной военную кампанию с участием российской армии.

"Они перевозили танки, системы залпового огня, оборудование и людей. Мне кажется, целью РФ было обвинить во взбитые самолета Украина и использовать это как повод ввести войска. Это была провокация, сбивали намеренно", - подчеркнул.

В Нидерландах напротив здания суда до начала процесса по делу о крушении малазийского боинга MH17 в небе над Донбассом российская пропаганда показала "фильм" со своей версией трагедии.

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