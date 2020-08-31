Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17

Акцию в Гааге устроила организация "Глобальные права мирных людей". Фото: София Шовикова, "Укринформ"

В Нидерландах напротив здания суда до начала процесса по делу о крушении малазийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом российская пропаганда показала "фильм" со своей версией трагедии.

Об этом сообщает "Укринформ".

Акцию в Гааге устроила организация "Глобальные права мирных людей". Авторы фильма таким образом пытались поставить под сомнение результаты официального расследования Международной совместной следственной группы (JIT), утверждая, что у следствия недостаточно доказательств причастности России. Потенциальные зрители показ проигнорировали.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы. Большинство погибших - граждане Нидерландов, а также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Франции, Вьетнама, США, ЮАР, Румынии, Италии, Израиля и Ирландии. Международная группа криминалистов (J.I.T.), созданная для расследования трагедии малазийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством. В июне 2019 года следователи назвали имена 4 подозреваемых в причастности к катастрофе MH17: 3 россиян и 1 украинца.