Американец, штурмовавший Капитолий, просит убежище в Беларуси

Эван Ньюман считает, что США не являются страной закона и порядка. Фото: BBC

Гражданин США Эван Ньюман, участвовавший в январе в штурме здания Капитолия, попросил политическое убежище в Беларуси.

Мужчина скрылся из Соединенных Штатов еще 16 февраля. Об этом пишет Reuters.

Первые обвинения против Ньюмана были предъявлены в марте, а 10 декабря было предъявлено обвинение уже по 14 уголовным статьям.

"Обвиняемого зафиксировали на видео возле Капитолия. Он был перед баррикадами, установленными у западного фасада здания. По данным следствия, Ньюман был в противогазе, который позже снял и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?" После этого мужчина бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран", – говорится в заявлении прокуратуры.

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В ноябре Ньюман появился на государственном белорусском телевидении в программе "Гудбай, Америка", где его показали как "представителя другой Америки". Судя с этого всего, американская прокуратура считает, что сейчас Ньюман находится в Белоруссии.

Мужчина просит политического убежища в Беларуси, потому что США, по его словам, "не являются страной закона и порядка".

Штурм Капитолия в Вашингтоне произошел 6 января 2021 г. после утверждения Конгрессом результатов президентских выборов. Тысячи сторонников Трампа организовали штурм здания, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Это привело к беспорядкам и прорыву полицейской границы перед Капитолием. Во время этих событий погибли пять человек, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента.