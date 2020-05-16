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суббота, 16 мая 2020 09:05

Американцы могут разместить ядерное оружие у украинских границ - посол США

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Американцы могут разместить ядерное оружие у украинских границ - посол США
Американский посол Джорджетт Мосбахер планирует перселення ядерного оружия. Фото: ria.ru

Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Так предположила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер на своей странице в Твиттере.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша - которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО - могла бы разместить эти вооружения здесь".

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Слова дипломата "Польша - которая платит справедливую долю" вероятно касается того, что Польша является одной из края НАТО, как выполняют обязательства тратить 2% ВВП на нужды обороны, а Германия - нет.

Расходы Берлина в 50 млрд долларов на нужды обороны значительно превышают затраты Варшавы. У нее это 13 млрд.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в ​​адрес младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призвали к ядерному разоружению.

США модернизировали свое ядерное оружие, расположенной в Германии.

Секретная операция по модернизации прошла еще осенью 2019 года. С авиабазы ​​в Бюхель на западе ФРГ в США вывезли около 20 термоядерных бомб типа B61.

Их вернули через два дня после обновления программного обеспечения боевых систем.

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Дата
16
мая

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